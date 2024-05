ROCCA PIETORE (BELLUNO) - «Ora il nostro Angelo è un angelo tra gli angeli del cielo»: così don Franco Decima, parroco di Rocca Pietore, ieri pomeriggio ha esordito nella cerimonia di addio ad Angelo Bassot, 9 anni, morto per una malattia rara contro la quale ha combattuto da coraggioso guerriero fin da neonato. A porgergli l'ultimo saluto, in una chiesa di santa Maria Maddalena che non è riuscita ad accogliere i tantissimi presenti, c'era anche l'Uomo ragno, il suo supereroe preferito. E poi tantissimi bambini, rappresentanti di associazioni di volontariato, operatori di vari reparti di pediatria in cui il piccolo è stato ricoverato a lungo. Non è mancata la gente che ha voluto dare il proprio abbraccio simbolico alla famiglia.

Una vita luminosa

In una bara bianca, la salma di Angelo era al centro di una chiesa addobbata con tanti palloncini e giocattoli, ma anche con molte fotografie scattate nei momenti più belli della sua faticosa e breve esistenza, compresi quelli delle degenze infinite, ma coccolato da medici e infermieri degli ospedali di Belluno, Treviso, Padova e Trieste presenti in massa per l'ultimo saluto. «Angelo ha avuto una vita breve e faticosa - ha sottolineato il parroco, affiancato da don Dario Fontana - ma sicuramente luminosa. Con il suo sorriso contagioso riusciva, paradossalmente, a tirare su il morale agli altri».

«La mamma Sara è stata stoica - ha detto un'infermiera a nome del personale sanitario presente - mentre il papà Omar una roccia dolce. La sorella Elena, infine, una forza della natura che si è presa cura del fratellino fino all'ultimo respiro».

La commozione

A manifestare la propria vicinanza leggendo una lettera e proponendo disegni, tra il folto pubblico in cui c'erano il sindaco Andrea De Bernardin con larga parte del consiglio comunale, il capo della stazione dei carabinieri di Caprile Marcello Loria nonché i rappresentanti di Soccorso alpino, Alpini, Volontari ambulanza, Pompieri volontari, Sci nordico Marmolada e altre associazioni ancora, ci sono stati i compagni e le maestre della scuola elementare di Rocca Pietore. E poi gli operatori sanitari che tra loro hanno visto la presenza di quei supereroi Marvel che nei reparti alleviavano ad Angelo gli infiniti giorni di ricovero. Infine la sorella Elena, con emozione, ha ricordato i tanti bei momenti vissuti assieme al fratellino. Il corteo della tumulazione, avvenuta nel locale cimitero, è stato preceduto da una moto trial tanto amata da Angelo, così come in generale i mezzi agricoli e movimento terra, che con i suoi rombi lo avrebbe di certo fatto felice. «Non piangete - ha ripetuto più volte la mamma alla gente commossa - ora Angelo è libero».