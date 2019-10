Malato e sfrattato: dorme davanti al Municipio e gli rubano la coperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AURONZO (BELLUNO) - Da tre notti dorme al riparto del cornicione del municipio di Auronzo. La notte scorsa il suo giaciglio è stato però visitato da alcuni malintenzionati che gli hanno rubato una coperta: «Erano in due - racconta Ottorino Zandegiacomo - avranno avuto venti, forse venticinque anni. Ho sentito che avevano un accento del luogo, ma li ho lasciati fare. Non mi sono messo a discutere. Sono passati sotto la telecamera della banca individuarli non sarà difficile». Zandegiacomo dorme all’addiaccio davanti il Comune da giovedì scorso quando, con lo sfratto giudiziario, è stato chiuso l’agriturismo Tre Cime di Giralb a dove Zandegiacomo risiedeva, insieme alla moglie Nicoletta e la figlia minorenne. Fiaccato dallache lo sta segnando nel fisico e nella psiche da alcuni anni, unache gli toglie la possibilità di muoversi in autonomia e soprattutto di far forza sulle gambe per salire le scale, ha dato il via libera ai responsabili dello sfratto e si è preoccupato soprattutto del recupero dei gatti che