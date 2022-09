BELLUNO - Nuovo allarme ieri, 8 settembre, per un paziente fuggito dall'ospedale San Martino di Belluno: per ore sono scattate le ricerche e gli accertamenti della polizia di Stato, con la squadra delle Volanti allertata dai sanitari. Non è il primo caso in questi ultimi mesi: tra gli episodi più gravi quello di una 18enne fuggita dal reparto di psichiatria con l'intento di suicidarsi, salvata in extremis dai poliziotti della Questura.

La persona scappata ieri pomeriggio è un uomo di Chies d'Alpago di 41 anni. Già qualche anno fa si era allontanato da un precedente ricovero e poi era tornato dopo 7/8 ore. Così è stato anche ieri. È uscito alle 14 dal reparto di Oncologia dove era ricoverato, ma è un paziente psichiatrico: era vestito con una tuta rossa e ha fatto perdere le proprie tracce. Solo poco prima delle 21 è arrivata la buona notizia: il paziente fuggitivo era stato ritrovato dagli agenti della polizia locale.