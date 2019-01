Mal di denti a Natale: odontoiatra introvabile. «Erano tutti in ferie»

di Lucio Eicher Clere

LOZZO - Guai ad avere problemi dentali nel periodo delle feste di fine anno. Si rischia di non trovare un dentista disponibile ad una visita e ad una diagnosi. È quanto è accaduto ad un giovane di Lozzo, che ha cercato invano, andando di persona negli studi dentistici del Cadore e cercando telefonicamente gli studi dentistici associati, di risolvere il problema che gli causava un acuto dolore, non ottenendo alcun riscontro. «Mi era stato otturato un dente un mese fa - racconta il ventitreenne lozzese - e nei giorni di Natale ho iniziato ad avvertire un dolore sempre più forte proprio al dente in questione. Ho chiamato lo studio dentistico dove mi avevano curato, ma erano in ferie. Ho cercato altri dentisti in zona, ma nessuno era in servizio. Sono andato al pronto soccorso, dove mi hanno fatto una radiografia, che doveva essere esaminata con urgenza da un medico dentista, e prescritto delle cure antibiotiche. E qui è iniziata