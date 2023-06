BELLUNO - Da Borgo Pra, dove c’è la sua “casa” bellunese, alla guida di tutti i maestri di sci d’Italia. Luigi Borgo è il nuovo presidente del Collegio nazionale dei Maestri di sci. E sarà in pista, quindi, in qualità di vertice assoluto nell’anno delle Olimpiadi Milano-Cortina. Ieri, a Verona, Borgo è stato eletto dal direttivo che si è riunito in assemblea, ed ha preso il testimone dal valdostano Beppe Cuc. Con consenso “bulgaro” - va ricordato - Borgo, a Belluno, era già stato scelto come guida del Collegio maestri di sci del Veneto che raggruppa circa 1.700 professionisti. Era succeduto al bellunese Roberto Pierobon che aveva tenuto la barra per 24 anni. A proposito del ruolo dei Maestri a corollario dei Giochi invernali: « Molto probabilmente saremo coinvolti – ha affermato - dobbiamo capire in che termini. Ci sarà attenzione per lo sci e noi apriremo la nostra Casa, cioè la sede veneta che abbiamo ben ristrutturato e che si trova in luogo suggestivo della città lungo il corso del torrente Ardo – che per noi è tempio aperto al pensiero e luogo di valori olimpici ».

Non un caso che sia sede di corsi e di mostre. Una tornata elettorale, a livello nazionale, quella 2023 che non è stata in discesa: il 20 aprile scorso, infatti, si era tenuta, a Bologna, un prima assemblea. Ma se ne era usciti con un nulla di fatto per mancanza del quorum richiesto. C’era stata una sorta di fronda da parte dei referenti delle regioni del Centro-Sud che avevano mostrato il loro dissenso sulle linee decisi a proposito dei corsi di formazione. Ed avevano abbandonato i lavori. La quadra si è trovata proprio intorno al nome del presidente del Collegio veneto - 58 anni di Valdagno (Vicenza) - che ha la sua sede a Belluno. Così ha ci ha detto appena dopo la nomina: « Devo riconoscere che il merito della mia elezione va principalmente allo sci Veneto che in questi anni ha dimostrato di essere un protagonista assoluto dello sci nazionale e anche internazionale. I nostri maestri, le nostre scuole con i loro direttori, i consiglieri del Collegio e dell’Amsi hanno dato grande e qualificata prova di s é . Nella nostra Regione, e nel Bellunese in special modo, lo sci è una delle principali attività della montagna invernale ed è sport vissuto con il massimo impegno e con la più grande passione. Di tutto ciò lo sci nazionale si è accorto. La mia elezione viene da qui. Perciò ringrazio tutti i maestri e i direttori del Veneto e in particolar modo i membri del Consiglio del Collegio regionale ».