Accusata di maltrattamenti, la maestra si difende: «Era un metodo educativo»

BELLUNO - «Non ho mai maltrattato i bambini, ho solo usatodelle altre maestre basato su un sistema di rinforzo». È la token economy, economia simbolica in cui a ogni buon comportamento viene dato un gettone al bimbo. Ne ha parlato ieri, in Tribunale a Belluno, la, 45enne originaria di Cosenza, residente nel Feltrino, imputata diai suoi piccoli alunni. Lo ha fatto difendendosi dalle accuse che l'hanno portata in aula dopoche diede origine a un procedimento disciplinare (terminato con un ammonimento) poi sfociato nel penale.I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre 2015 e gennaio 2016 quando la 44enne era insegnante alla. Nel processo i genitori di due piccole vittime (sono 6 in tutto le parti offese individuate dalla Procura) si sono costituiti parte civile con gli avvocati Sandra Constantini e Damiano Tormen. Un piccolo alunnoe una. In questo caso in particolare, l'insegnante ha detto che era andata dalla bimba, che era seduta, e le aveva messo le mani sui fianchi per portarla vicino a lei. In quel momento avrebbe perso l'equilibrio, perché la piccola si dimenava...