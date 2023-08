Madre e figlia recuperate sotto la pioggia sulla Tofana di Rozes

CORTINA D'AMPEZZO - Attorno alle 13 di oggi 29 agosto, ricevute le coordinate del punto in cui si trovavano, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sulla, per recuperarebloccate sotto un tratto verticale a causa della roccia bagnata. Le due donne, di 56 e 29 anni, di Marmirolo (MN), uscite dal Castelletto, si erano fermate al termine della cengia, temendo di risalire la parete scivolosa a circa 2.500 metri di quota. Sotto la pioggia l'equipaggio le ha individuate (altri due escursionisti stavano salendo più in alto) e nelle loro vicinanze è stato calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 55 metri. In due rotazioni, entrambe sono state issate a bordo e trasportate al Rifugio Dibona. Verso le 12.30 l'eliambulanza era stata inviata al Rifugio Flora Alpina a Falcade,che si era sentito poco bene.