SELVA DI CADORE - «Grazie, grazie e ancora grazie». Parole semplici ma ricche di emozione quelle pronunciate ieri dai titolari della macelleria Conz in occasione dell'ultimo giorno di apertura. Il negozio, gestito da Attilio, Annalisa e Alessandro Conz, dopo 15 anni di attività chiude infatti i battenti. Tra il dispiacere dei tantissimi clienti della vallata ma anche dei tanti da fuori provincia che a Santa Fosca venivano di proposito per rifornirsi di prodotti di prima qualità. «La nostra esperienza lavorativa in Val Fiorentina è stata molto soddisfacente - affermano i titolari - ringraziamo tanto i residenti che ci hanno sempre manifestato il loro apprezzamento e il loro affetto, Ma stessa cosa dicasi per i tanti proprietari di seconde case che non hanno perso l'occasione per fare la spesa estiva o invernale da noi. Infine, grazie alle attività turistiche che si sono rifornite da noi». Insomma, è un bilancio più che positivo quello presentato dalla famiglia Conz nel giorno di fine attività a Selva di Cadore. «Detto tutto ciò - affermano - abbiamo optato per tornare a Limana, dove abitiamo. E aprire qui un altro negozio. Chiudendo, gioco forza, quello di Santa Fosca».

E' così che il figlio Alessandro, mentre i genitori Attilio e Annalisa si avvicinano al pensionamento, avvierà una nuova attività, indicativamente nel corso della prossima estate. Dal 2 maggio 2007 al 2 aprile 2022, quindi, quasi 15 anni di apprezzamento in Val Fiorentina per i prodotti Conz di alto livello qualitativo, tutto di provenienza bellunese: «Quanti chili di costicine e pastìn, ad esempio, abbiamo venduto in questi anni per grigliate estive e pasti invernali nei rifugi. Che bei ricordi: quanta gente grata e cortese abbiamo conosciuto nel nostro percorso. La ringraziamo tutta per la fiducia accordataci». Va detto che il futuro all'insegna della chiusura è stato in parte anche subìto. Sì perché nel corso degli ultimi anni, con il lavoro che si incrementava via via, la famiglia Conz non ha trovato un aiutante che sarebbe stato fondamentale per garantire la prosecuzione dell'attività. «E' da almeno due anni - spiegano - che siamo alla ricerca di una persona che ci dia una mano a tempo pieno. Abbiamo fatto qualche colloquio ma andato purtroppo non a buon fine. Questo, si sa, è un lavoro duro. Fisicamente, soprattutto. Ma anche in termini di presenza in quanto, essendo Santa Fosca località turistica, in estate e in inverno si deve viaggiare tante ore tutti i giorni». Ma la decisione è presa: si torna a Limana dove ben volentieri saranno accolti i vecchi clienti agordini.