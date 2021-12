Una prima mondiale non è stata sufficiente per intimidire il soprano bellunese Chiara Isotton al suo grande debutto alla Scala di Milano, il tempio del bel canto e della mondanità dove si muovono ancora i fantasmi di artisti diventati leggenda, come la divina e indimenticabile Maria Callas tra l’altro citata nell’intermezzo tra il secondo e il terzo-quarto atto da Bruno Vespa assieme a Milly Carlucci.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA