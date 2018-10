© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO - Una ne fa, cento ne pensa. Per andare incontro ai bisogni dei propri dipendenti, Luxottica se ne inventa una dopo l’altra. E così il già riccosi arricchisce di altre agevolazioni, soprattutto in ambito sanitario e sociale. Con un occhio di riguardo per i bambini, gli over 50 e gli anziani. Ecco quindi che, con una convenzione con il Comune dile porte dell'asilo municipale si apriranno per un ampio spettro di circostanze, sia in termini di orari, che di giorni, che di persone non direttamente collegate con l'azienda. Per gli anziani affetti dainvece, è in previsione un centro di accoglienza diurna.Ancora, per tutti i dipendenti con più di 50 anni (e tra 6 mesi per quelli con più di 40), possibilità di effettuare un check-up sanitario dagli esami standard, all'elettrocardiogramma, a un paio di visite specialistiche a scelte. Il tutto, gratuitamente, potendo scegliere equamente tra una struttura privata o quella pubblica.