Rivoluzione del lavoro in Luxottica: 4 turni di sei ore, ciclo 24 ore su 24

di Raffaella Gabrieli

AGORDO - Turni da 6 ore rispetto alle attuali 8. Cone un secondo giorno infrasettimanale. Ipotesi di riorganizzazione del lavoro, quelle che aleggiano nei reparti Luxottica degli stabilimenti agordini e di Sedico, che sono diventate l'argomento del giorno per migliaia di operai. Dai sindacati bocche cucite, ma che qualcosa si stia muovendo in questo senso è sotto gli occhi delle stesse maestranze che notano colleghi, soprattutto neoassunti, sperimentare nuovi orari di presenza in fabbrica.