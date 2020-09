AGORDO - Vista l’emergenza Covid-19 Luxottica, leader mondiale nella creazione e distribuzione di occhiali, ha declinato parte della propria produzione a favore della realizzazione di mascherine chirurgiche che in buona parte verranno distribuite gratuitamente nelle scuole. Ieri la consegna a Fameccanica - Gruppo Angelini del primo lotto pari a 3,5 milioni di unità nate dal lavoro degli operai delocalizzati, proprio a questo fine, all’interno del PalaLuxottica. Quest’ultimo, nato per ospitare momenti aggregativi, da qualche settimana ormai ospita invece quattro speciali linee completamente automatizzate, progettate e assemblate in tempi record. Questi macchinari garantiscono la più elevata velocità produttiva oggi sul mercato e la necessaria flessibilità nell’utilizzo di diversi tipi di materiali. Il nuovo polo temporaneo sarà in funzione anche di notte per tutta la durata dell’emergenza, per garantire la massima produzione giornaliera, fino a circa 3 milioni di mascherine. Saranno impegnate a turno circa cento persone.

IL PERCORSO

Per permettere l’installazione e l’ottimizzazione dei complessi macchinari nel minor tempo possibile e completare gli iter autorizzativi, due squadre di tecnici delle due società hanno lavorato per due mesi senza sosta, identificando necessità e soluzioni in strettissima collaborazione e sotto la supervisione della struttura del commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. Le linee produrranno mascherine integralmente studiate dall’equipe del commissario, già autorizzate dall’Istituto superiore di sanità. L’approvvigionamento della materia prima sarà assicurato da speciali accordi di fornitura sottoscritti dal Governo. Luxottica garantisce invece, con il supporto tecnico di Fameccanica, la manutenzione e la corretta gestione del ciclo produttivo, nonché i servizi di logistica per consegnare i lotti di prodotto finito.

I COMMENTI

«L’accordo con Luxottica e Fameccanica per rendere il nostro Paese sempre più autonomo nella produzione di mascherine chirurgiche - commenta il commissario Arcuri - è un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese private e istituzioni pubbliche in un momento così delicato. L’Italia, all’inizio della pandemia, aveva una produzione pressoché nulla di mascherine. Oggi siamo praticamente all’autosufficienza. Da lunedì saremo l’unico paese al mondo a distribuire gratuitamente 11 milioni di mascherine al giorno nelle scuole».

«Luxottica - afferma Francesco Milleri, vicepresidente e amministratore delegato - si è impegnata sin dall’inizio della pandemia per proteggere la salute della propria comunità. In questo contesto, abbiamo aderito alla richiesta di supporto da parte delle istituzioni italiane».

«In Fameccanica - sottolinea Alessandro Bulfon, direttore generale - ci siamo attivati immediatamente con la progettazione di queste innovative linee produttive, messe subito a disposizione delle autorità preposte alla gestione dell’emergenza per consentire una maggiore e più veloce produzione di dispositivi di protezione».

