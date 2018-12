AGORDO - Una festa natalizia coi fiocchi quella offerta ieri sera, al Palaluxottica di Agordo, dal gruppo dell'occhiale ai propri dipendenti. Circa 5mila i presenti che hanno potuto gustare il menu proposto dallo chef stellato Davide Oldani, impegnato ai fornelli fin dal mattino assieme a un centinaio di collaboratori. Gli stessi 5mila che a seguire hanno cantato e ballato assieme all'ospite della serata: il cantante 44enne britannico, ex Take That, Robbie Williams. Emozionante l'ingresso tra i tavoli del patron Leonardo Del Vecchio: la sua è stata una "passerella" da standing ovation con lunghi minuti di applausi all'insegna di stima e riconoscenza

