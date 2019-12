Cena Luxottica: in cinquemila per il menù firmato Davide Oldani

AGORDO - Cena da ristorante stellato questa sera al Palaluxottica di Agordo per i dipendenti della multinazionale dell'occhiale. Sono a tavola in cinquemila. Il menù è firmato dallo chef stellato milanese Davide Oldani che per l'occasione ha preparato un antipasto con Asiago setato, caviale D'O, bietola e polenta soffiata. E' seguito timballo morbido di cappelletti e salvia fritta. In tavola è arrivato vitello all'olio, mela arrostita e profumo di rosmarino. Brindisi con panettone e pandoro seguiti da cioccolatini. Il tutto innaffiato da prosecco. Alle 20,03 è arrivato il patron Luxottica Leonardo del Vecchio accolto da un'autentica ovazione Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA