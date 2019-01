Luxottica lascia la Borsa di Milano, l'addio il 5 marzo

Il titolo Luxottica sarà "delistato" da Borsa italiana a decorrere dal 5 marzo prossimo «previa sospensione del titolo nelle sedute del 1 e 4 marzo». Lo rende noto un comunicato del gruppo dell'occhialeria, dopo la fine dell'Ops lanciata dalla holding EssilorLuxottica, quotata a Parigi, che ha raccolto il 97,542% del capitale Luxottica.



La procedura avviene nei termini previsti e sulle azioni rimanenti, pari al 2,458% del capitale, EssilorLuxottica esercita il diritto d'acquisto riconoscendo agli azionisti il corrispettivo di 0,4613 proprie azioni per ogni titolo residuo o in alternativa 51,6447 euro. Il periodo per questa ulteriore procedura inizierà il 28 gennaio per concludersi il 26 febbraio febbraio prossimo.

