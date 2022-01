AGORDO - In Luxottica la ripresa del lavoro avverrà sotto il segno della massima sicurezza. Per la riapertura dei diversi punti di produzione in Italia, l’azienda leader nel settore degli occhiali, ha organizzato una campagna di tamponi che coinvolgerà tutti e la contemporanea distribuzione gratuita di mascherine Ffp2 proprio per garantire a tutti un rientro in sicurezza, una tutela in più sui mezzi di trasporto e durate un eventuale periodo di auto sorveglianza dentro e fuori i luoghi di lavoro. Da domani, quindi, lunedì 3 gennaio, quando anche le fabbriche di Luxottica riapriranno i cancelli dopo il periodo di festività, il programma messo a punto consentirà loro di essere pronte ad attuare le nuove disposizioni governative. Attenzioni adottate, naturalmente, sia per la sede di Agordo, sia per lo stabilimento di Sedico. In particolare l’azienda, la cui storia e sviluppo hanno avuto origine proprio ad Agordo, ha previsto un tampone che coinvolgerà ed interesserà tutti i circa sedicimila dipendenti di tutti gli stabilimenti presenti Italia. Un’operazione resa possibile grazie al supporto del laboratorio dell’Università di Padova realizzato con il sostegno della Fondazione Leonardo Del Vecchio. L’iniziativa costituisce un ulteriore strumento di garanzia per la salute e integra il sistema di sorveglianza attiva con test molecolari mirati. Una procedura tuttora attiva e in grado di garantire un essenziale presidio di controllo del rischio di contagio all’interno della comunità di dipendenti.

Con essa non vanno dimenticati tutti i protocolli di prevenzione passiva rafforzati nel corso degli ultimi due anni, in uno spirito di costante collaborazione con le parti sociali. Ancora. Alla luce delle nuove disposizioni governative, sempre a partire da lunedì l’azienda fornirà mascherine Ffp2 gratuite a tutti i dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro, al fine di garantire loro di viaggiare in sicurezza e in regola. Da 3 gennaio, inoltre, anche tutti i dipendenti regolarmente vaccinati che, in caso di contatto diretto con un positivo, potranno accedere al nuovo regime di auto sorveglianza previsto dal recente decreto legge dello scorso 30 dicembre, al posto della quarantena fiduciaria potranno richiedere alle infermerie nei diversi stabilimenti un kit speciale di dieci mascherine Ffp2 da utilizzare nel periodo di auto sorveglianza dentro e fuori i luoghi di lavoro. Insomma: un dispiegamento notevole di forze e di risorse per cercare di offrire strumenti sempre più efficaci per proteggere se stessi e gli altri, dai compagni di lavoro ai compagni di viaggio, dai contagi.

Le novità che saranno introdotte a partire da domani completano infatti il pacchetto di misure adottate da Luxottica per limitare ogni rischio di contagio all’interno delle sedi di lavoro. Come da normativa vigente, l’accesso a tutte le sedi del Gruppo continuerà a essere consentito solo ai possessori di greenpass in corso di validità; ed il lasciapassare verrà controllato ogni giorno al momento dell’ingresso. Per facilitare questo processo, l’azienda ha dato la possibilità - senza peraltro istituire l’obbligo per un dato sensibile - a tutti i dipendenti di caricare in modo facile e sicuro la propria certificazione verde all’interno del portale aziendale (My personal desk) per rendere automatico il controllo giornaliero ai tornelli. Luxottica continuerà infine a garantire il servizio di tamponi rapidi antigenici per l’ottenimento del green pass. E quanti volessero prenotare il proprio tampone rapido per rientrare in azienda lunedì 3 gennaio potranno farlo già per la giornata di oggi, domenica 2 gennaio, o per il lunedì mattina prima dell’inizio del turno, tramite la piattaforma aziendale.