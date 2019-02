Nei boschi un lupo morto per rogna: timori di contagio, accertamenti

ROCCA PIETORE - È stato rinvenuto, nei boschi intorno al paese di Digonera ai Rocca Pietore il corpo di un lupo, morto probabilmente per rogna. La scoperta, nei boschi attorno al paese, è stata fatta ieri in serata e ha condotto ad un immediato allerta del servizio veterinario, perché una forma di rogna (la scabbia) è contagiosa anche per gli esseri umani. I sintomi della patologia, nel corpo dell'animale morto, sono ben visibili soprattutto sulla coscia destra: pelo rado e corto, con la presenza di croste. La carcassa è diventata poi facile preda di volpi o di altri animali che ne hanno attaccato da subito le viscere. L'esemplare è stato asportato dagli agenti della Polizia provinciale per i dovuti rilievi e approfondimenti scientifici.

