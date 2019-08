Lupo in giardino, in paese è allarme: «Tremila pecore nei pascoli alti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROCCA PIETORE -. Capita a Bosco Verde di Rocca Pietore. A vederselo attraversare la strada, e a riuscire a fotografarlo, è stato il pastore Guglielmo Dal Molin che assieme al fratello Emanuele fa pascolare in Val Pettorina qualcosa come tremila pecore. «Sa quasi di beffa - dice - che proprio io mi sia imbattuto in questo esemplare». Il pastore ha immediatamente telefonato al sindaco Andrea De Bernardin. Che ha avvisato la polizia provinciale invitandola, per quanto possibile, a tenere sotto controllo il territorio.L'insolito incontro è di ieri mattina, 24 agosto. «Stavo percorrendo la strada...