Il lupo Bernardo ospite fisso della malga in Cansiglio... e gioca pure con una palla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLCENIGO (Pn) Nei boschi del Cansiglio, l’altopiano al confine con le province di, sono tornati i lupi da un paio d’anni ormai. Un esemplare è praticamente ospite fisso della, gestita dal gruppo Alpini di Polcenigo. È stato chiamato Bernardo. Accetta di essere rifocillato e non disdegna nemmeno di giocare con un pallone, come si vede nel video pubblicato nella pagina Facebook dell’Associazione nazionale Alpini Gruppo Polcenigo.Nel 2018, infatti, la Regione Veneto ha pagato 168mila euro di indennizzi per i danni da lupo al bestiame e alle greggi, mentre sono 150 anni che non si registrano in Europa attacchi all’uomo.