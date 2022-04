Lupo solitario filmato nel bosco a cinque minuti dal centro di Feltre

FELTRE - Mercoledì scorso verso le 6 del mattino, nei dintorni del monte Telva, un lupo solitario, in buona salute, è stato fotografato e filmato in maniera chiara e nella sua interezza da un abitante della zona, località San Paolo, che aveva allestito una fototrappola nei boschi circostanti. Il lupo si aggirava poco lontano da un'abitazione, a cinque minuti dal centro di Feltre. Il video rappresenta una documentazione non così frequente della presenza dell'animale in orario diurno e va segnalato per la nitidezza dei colori e dell'ambiente.