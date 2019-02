Esemplare di lupo grigio immortalato sulla strada in pieno giorno nel Bellunese /Guarda

di Yvonne Toscani

SAN PIETRO - Immortalato in pieno giorno,, che da ponte Cordevole, a Presenaio, sale in Val Visdende.Protagonista delle due straordinarie fotografie che tra sabato e ieri hanno fatto il giro di decine di cellulari, è un bellissimo esemplare di, con un'età tra 4-5 anni. Sembrano non esserci dubbi su quell'animale che campeggia al centro delle immagini, in mezzo alla neve, per nulla impaurito, tra alberi e rami. Autore degli scatti è Marco Cesco Fabbro, esperto, per professione e per passione, del territorio comeliano, in particolare della Val Visdende.«Le ho scattate venerdì pomeriggio conferma il consigliere comunale di San Pietro, con delega all'agricoltura, ambiente e territorio . Sicuramente questo, sul Canale di Visdende, era solo. La polizia provinciale è stata subito avvisata e ci dirà se veramente si tratta di un lupo». Anche se la stazza e le caratteristiche