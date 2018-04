Il lupo attacca ancora e colpisce in un'azienda agricola, asini uccisi

di Damiano Tormen

BELLUNO - Ilha attaccato ancora. È accaduto all'alba di ieri, nell', a. A fare le spese del predatore, un altro asino, dopo quello sbranato la scorsa settimana a a Trichiana. Ma questa volta il lupo non ha fatto in tempo a banchettare: disturbato, ha abbandonato il pasto ed è scappato. «È successo poco prima delle 5 di mattina - racconta la famiglia Da Rolt proprietaria dell'azienda agricola -. Gli asini, all'improvviso, hanno cominciato a gridare...». E ora Confagricoltura lancia l'allarme in vista della stagione dell'alpeggio: c'è già qualche allevatore che rinuncerà al pascolo.