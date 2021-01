AURONZO DI CADORE - Quattro lupi inseguiti da un’auto per un paio di chilometri. Sta facendo il giro dei cellulari di mezza provincia il video che testimonia la presenza degli animali al passo Tre Croci, verso Auronzo, sotto Valbona, zona che li attirerebbe per la presenza dei cervi. In poco più di tre minuti l’auto insegue il piccolo branco, composto probabilmente da femmine. L’autore descrive la scena, ipotizzando che abbiano mangiato d’estate le mucche in malga, smentisce coloro che negano l’esistenza e preferiscono parlare magari di sciacalli o far calare il silenzio. Gli animali, alla fine, visibilmente stremati per la velocità sostenuta che sono stati costretti a tenere per difendersi dall’auto, riescono a salire il “muro” di neve a lato della strada.

Sulla ripresa si è immediatamente alzata la voce del movimento “Cento per cento animalisti”, che definisce il video « allucinante » e chiede di conoscere il nome dell’autore . «Poveri lupi inseguendoli con l’auto, fino allo sfinimento - scrive il movimento -. Dal video, sembra che non riescano a mettersi al riparo».

Gli animalisti ipotizzano che alla guida ci fosse un uomo della zona. Tra le parole proferite dall’inseguitore anche una frase che gli Animalisti non perdonano, ovvero: «Ora li scanno».

