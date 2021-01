Un branco di lupi sulla Regionale, il sindaco ne avvista uno e scherza: «Vorrà mica andare a Messa?» Foto

Un lupo - anzi 5 - per le strade innevate dell'Agordino, lo "certifica il sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones, in un post sui social delle 9 di stamani - 3 gennaio - Si tratta di uno dei 5 lupi avvistati in quella zona.

E il primo cittadino un po' ci scherza: «Zona rossa ed eccolo il nostro eroe della biodiversità - scrive Grones - è uno dei 5 lupi che dall’alba circola sulla Regionale 48, che nel rispetto del Codice della strada e senza alcun timore di imbattersi in qualche essere umano o peggio in un mezzo sgombraneve, sta facendo tranquillamente footing in direzione Pieve di Livinallongo alle 9 del mattino (foto Andrea Crepaz). Mah...., gli sarà mica venuta l’idea di andare a Messa?

Per fortuna ci avevano rassicurato - continua il sindaco - che i lupi sono schivi, timorosi e non si avvicinano all’uomo e alle aree antropizzate. Scongiurando di incrociarlo, buona domenica!»

Il post del Sindaco





Bene bene, zona rossa ed eccolo il nostro eroe della biodiversità, uno dei 5🐺🐺🐺🐺🐺 che dall’alba circola sulla SR 48, che... Pubblicato da Leandro Grones su Domenica 3 gennaio 2021

