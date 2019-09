Troppi lupi, ora interviene il Prefetto e raduna tutti i sindaci del territorio

di Alessia Trentin

BELLUNO - Lupo e pubblica incolumità: il prefetto raduna i sindaci attorno ad un tavolo. L'emergenza lupo, tornata in auge nelle ultime settimane e diventata preoccupante negli ultimi giorni quando le predazioni si sono susseguite a ritmi serrati. Una questione che sarà al centro di un vertice previsto per il 17 settembre in Prefettura. A convocarlo è stato lo stesso prefetto Francesco Esposito, preoccupato per le ultime notizie e messo in allarme da Coldiretti, i cui soci sono decisamente sul piede di guerra. I dati dell'ultimo quadrimestre erano confortanti, segnavano una diminuzione degli attacchi e lasciavano intravedere un raggiunto equilibrio, ma in questi trenta giorni la tendenza si è invertita ed è scattata l'allerta.



IL VERTICE

Il prefetto ci tiene a precisarlo. Nella riunione, alla quale prenderanno parte i sindaci del territorio, polizia provinciale e carabinieri forestali, non si parlerà di attacchi agli animali da allevamento, né sarà il disagio e la rabbia degli allevatori il centro del confronto. Piuttosto i possibili risvolti che la vicinanza del predatore con i centri abitati potrebbe avere rispetto alla vita quotidiana dei bellunesi. Il prefetto non vuole lanciare allarmismi, sa bene come non ci siano attacchi all'uomo da 150 anni, ma intende monitorare la situazione e non lasciare nulla al caso. «C'è un problema sul territorio dichiara -, perciò intendiamo procedere con un esame preliminare della situazione, per avere un quadro preciso degli ultimi mesi. A questo seguirà la riunione dove si valuterà, se si riterrà il caso, la possibilità di mettere in campo anche altre iniziative oltre a quelle già previste a livello nazionale e regionale. Parlo esclusivamente in riferimento alla pubblica incolumità». Così nei prossimi giorni si raccoglieranno tutti i dati relativi alle ultime predazioni, i casi verranno analizzati uno ad uno per capire se, oggi, emergano fattori di rischio verso la pubblica incolumità che fino a sei mesi fa non erano emersi. «La presenza del lupo sul territorio finora non è mai stata classificata tra i fattori di rischio per la pubblica incolumità - conclude Esposito -, ma la situazione è in continua evoluzione e non posso dare nulla per scontato».

L'INFORMAZIONE

Nel frattempo proseguono gli appuntamenti informativi per la popolazione. Il prossimo è proprio questa sera alle 20.30 nella sala Savio dell'ex asilo Dartora di Bolzano Bellunese. Qui l'esperto naturalista Giuseppe Tormen relazionerà sul tema Il lupo. Tra realtà e immaginario. L'iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca civica di Belluno e l'Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Belluno in collaborazione con il Comitato Usi Civici Bolzano Bellunese-Vezzano e con le associazioni di Bolzano Bellunese.

