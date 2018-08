Malghe con i "doppi" recinti: tattica per difendersi dai lupi

di Dario Fontanive

«D’ora in poi si dovrà convivere con il lupo». È questo il filo conduttore dell’approccio usato dal Comune di Rocca Pietore che ha convocato un sopralluogo ad hoc per affrontare la “minaccia” che serpeggia con forza ormai tra pastori e allevatori che praticano l’alpeggio. Una presenza pericolosa ricomparsa tra i monti locali che sembra essere ben intenzionata a stanziare come del resto fu in passato quando il lupo ha vissuto in Alto Agordino per vari anni. Il Comune di Rocca Pietore, con il sindaco Andrea De Bernardin, ha preso di petto la situazione dopo che nel proprio territorio si sono verificati vari attacchi sia alle greggi che al bestiame.