BELLUNO - È tornata a casa e ha già percorso 100 chilometri “Elsa”, così è stata battezzata la lupa investita il 4 febbraio scorso in via Miari, sulla provinciale Sinistra Piave. L’animale è guarito, grazie alle cure de l Centro di recupero animali selvatici della Provincia di Treviso ed è ormai da un po’ che è libera e in salute. Prima di essere rimessa in libertà è stata dotata di un dispositivo che ne monitora i movimenti e la sua vita è diventata ora un caso di studio.

I soccorsi

Era il pomeriggio di sabato 4 febbraio quando l’animale sbucò all’improvviso in via Miari, nella zona dell’autovelox e un’automobilista che transitava in quel momento sulla provinciale 1 non riuscì ad evitare di investirla. Fortunatamente la lupa, miracolosamente, sopravvisse: riportò diversi traumi interni, ma venne subito affidata ai veterinari, prima a quelli di via Feltre, poi a quelli trevigiani del Cras di Treviso: venne affidata a ll’ambulatorio del veterinario del Cras, il dottor Marco Martini. « La lupa, apparsa subito in condizioni serie, è stata tenuta sotto osservazione per giorni - spiegano dalla Provincia di Treviso - e, dopo aver effettuato le dovute analisi e la risonanza magnetica, visto il quadro in miglioramento, era stata ricoverata al centro gestito ora direttamente dalla Polizia Provinciale ». Da allora, senza clamore mediatico per la delicatezza dell’operazione, era stata rimessa in libertà nella zona in cui era stata trovata.

Il monitoraggio