Morta Lucia Gidoni: negli anni 60 fu regina del jet set a Cortina e in Costa Smeralda

ZERO BRANCO (TREVISO) – Si è spenta domenica mattina, alla Casa dei Gelsi, Lucia Gidoni, 80 anni, una vita da regina delle notti brave a Cortina e in Costa Smeralda. Negli anni Sessanta lei, veneziana doc, arriva a Cortina e conosce Ascanio Palchetti. Ne diventerà la terza moglie e gestirà per lui il King’s cortinese degli anni d’oro, quando era frequentato da Marta Marzotto, di cui diventerà intima amica, tanto da conservare in casa riproduzioni dei famosi dipinti di Guttuso, controfirmati dall’artista. E poi sarà amica dell’avvocato Ferrari, legale della Philip Morris in Germania, del conte Donà delle Rose, del re delle acque minerali Sant’Ambrogio, del maestro del vetro Bormioli da cui accetterà soltanto una selezione di meravigliosi bicchieri in vetro soffiato.

CHI ERA

Lucia Gidoni, insieme ad Ascanio Palchetti, aveva gestito anche il King’s a Cala Galera, a Porto Ercole, quando la Sardegna era frequentata dal jet set internazionale. «Il king’s in Sardegna era una specie di succursale estiva del locale di Cortina» spiega l’attuale compagno di Lucia, Giuseppe Sori, che le è rimasto accanto per trent’anni, dalla morte di Ascanio Palchetti. «Era una donna solare, piena di vita e di interessi. Una forza della natura, che il male si è portata via tra atroci sofferenze in meno di un anno. Lascerà un enorme vuoto» dice. Poi, Palchetti aveva ceduto il King’s, in Sardegna, e si era buttato nelle ristrutturazioni di immobili. Era in quell’attività che aveva conosciuto Giuseppe Sori. «Aveva voluto che lavorassi per lui. Aveva visto in me una vena artistica e avevo cominciato a realizzare sculture che sono finite nelle case dei vip tanto in Sardegna quanto a Cortina. Poi, quando è morto Ascanio, io e Lucia siamo diventati inseparabili. Lei ha chiuso con la vita notturna e ci siamo ritirati a Zero Branco, che è sempre stato il nostro porto».

A raccontare alcuni aneddoti relativi alla vita di Lucia, contribuisce Maurizio Amadio, il disc jockey che sta producendo un documentario sulla discoteca King's Club, da Cortina fino a Porto Ercole. «Ho incontrato Lucia più volte e venti giorni fa ho sfogliato l’album dei ricordi insieme a lei. Era a letto, sofferente. Ma quelle foto le ridavano vita e colore. Mi aveva confidato dell’amore folle con Ascanio. L’aveva incontrato al King’s a Cortina e una settimana dopo lui aveva mandato un aereo a prelevarla - attacca - E poi mi aveva raccontato le giornate con Marta Marzotto alla spiaggia dello Sbarcatello o, ancora, la boutique di abbigliamento che la Marzotto aveva aperto, il Turlututù, dove la gente faceva la fila per entrare.

L’ADDIO

Ho voluto lasciare un post su Facebook, dopo la sua morte, per riunire quanti la conoscevano e la ricordano».

Lucia lascia il compagno Giuseppe, le sorelle Susi e Valeria. L’addio domani, alle 10, in chiesa a Scandolara. Il corteo funebre partirà alle 9,45 dalla sala funeraria del cimitero di Zero Branco. La salma, poi, proseguirà per la cremazione.