Insulti razzisti a un suo ex giocatore: quattro mesi di squalifica all'allenatore Tiozzo

BELLUNO/CHIOGGIA Quattro mesi di squalifica per insulti razzisti. Fa scalpore il provvedimento del giudice sportivo della serie D di calcio, preso oggi, giovedì 17 dicembre, nei confronti di Luca Tiozzo, allenatore di Chioggia da due mesi alla guida del San Giorgio Sedico, squadra bellunese neopromossa nel campionato interregionale di calcio. I fatti a cui si riferisce la squalifica sarebbero avvenuti nella partita giocata mercoledì a Trento e persa dal San Giorgio per 3-2. L'allenatore è stato espulso nei minuti di recupero e a questo punto la motivazione potrebbe non essere stata una protesta eccessiva nei confronti dell'arbitro, ma gli insulti agli avversari. Nel comunicato ufficiale che contiene i provvedimenti disciplinari, diffuso giovedì pomeriggio, si legge "per avere rivolto all'indirizzo di un calciatore avversario espressione offensiva implicante discriminazioni per motivi di nazionalità". Sul profilo Facebook del Trento, probabilmente non a caso, è stato pubblicato un post di solidarietà a Grasjan (Graziano) Aliù, attaccante di origini albanesi molto conosciuto nel girone C, quello veneto-friulano-trentino. "Un UOMO M...AGNIFICO! Grasjan uno di noi! No a qualunque forma di razzismo!".

L'aspetto che aggiunge alla vicenda i contorni di uno scontro personale è il fatto che Tiozzo ha allenato Aliù fino a un anno fa, all'Adriese. La squalifica scadrà il 17 aprile del 2021. Tiozzo ha guidato il San Giorgio in panchina soltanto in due partite, perché la squadra di Sedico, terzo comune per importanza in provincia di Belluno, ha avuto praticamente l'intera rosa contagiata dal Covid e la partita di Trento era la prima dopo un mese e mezzo di lontananza dalle partite ufficiali.

17:08

