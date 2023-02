FALCADE - Era all'estero per lavoro, ma la nostalgia per le sue montagne era troppo forte. Così Luca Ganz, 37 anni architetto tecnico informatico, originario di Falcade, che ora risiede a Limana, dopo essersi formato come accompagnatore di media montagna sulle vette del Regno Unito è tornato nella sua Val Biois per esercitare la professione. «Voglio far conoscere le nostre montagne anche ai residenti».

LA PROFESSIONE

L'accompagnatore di media montagna è un professionista esperto, un conduttore sicuro e un amico capace di aiutare ad entrare in un mondo nuovo e per certi versi sconosciuto per conoscere l'universo montagna. L'ultimo arrivato in casa val Biois è Luca Ganz, che è anche architetto tecnico informatico e maestro di sci. Ha voluto coniare con un nuovo marchio La Refa ovvero il vecchio zaino che veniva utilizzato un tempo per andare in montagna. «A partire dalla prossima primavera/estate 2023 - ha raccontato -, tutta la mia passione e impegno offriranno con Larefa escursioni e avventure tra i monti, a grandi e piccini». Spiega che è un progetto nato quasi tre anni e mezzo fa e che si è concretizzato con la qualifica di accompagnatore di media montagna oltre all'international mountain leader, che lo abilita ad operare anche in molti altri paesi non solo europei.

LA SCELTA

«Dopo la laurea in informatica a Udine - racconta Luca - ho deciso con la mia compagna che era giunto il tempo di andarsene in Inghilterra a imparare l'inglese. Ci siamo trasferiti in Inghilterra dove abbiamo trovato lavoro, mia moglie è insegnate di inglese, io in una azienda di informatica è siamo stati lì per sette anni. Dopo di che abbiamo deciso di rientrare io, con al seguito quella che è diventata mia moglie e il nuovo componente della famiglia, mio figlio Nico». Ma le vette agordine erano nel suo cuore. «Le montagne mi sono sempre mancate - confessa il falcadino - e così ho deciso di intraprendere questa avventura iniziandola nel Regno Unito, dove ho potuto conoscere da vicino le montagne non solo inglesi ma anche del Galles e della Scozia e intanto mi sono impegnato per portare a casa questa abilitazione che finalmente è arrivata».

IL PIANO

«Voglio ora utilizzare questa qualifica - prosegue Ganz - per far conoscere le montagne della valle del Biois ma non solo ai turisti, anche ai locali. Sì ai residenti, che magari non hanno mai avuto molte opportunità di conoscere queste montagne o magari le vogliono vedere in maniera diversa, magari da un'altra angolazione. Quella che voglio fare è offrire una montagna vera, genuina, una montagna al naturale priva di fronzoli ma che possa affascinare ancora».

GLI ACCOMPAGNATORI

È una professione ancora poco conosciuta in agordino: si contano sulle dita di una mano, perché alcuni dopo aver ottenuto questa abilitazione non la utilizzano. «Sì, purtroppo è uno dei rischi che si corre - spiega Luca - parlando con gli operatori locali mi sono sembrati entusiasti che possa in stagione sottoporgli i futuri programmi di escursioni per i loro ospiti e quindi penso di poter fare un buon lavoro».

L'ALTRO LAVORO

Luca al momento, come architetto tecnico informatico, lavora per tre giorni alla settimana dall'Italia in smart working per una ditta informatica britannica il resto dei giorni li trascorre come maestro di sci per la scuola Equipe di Falcade. Ed ora con la buona stagione, una volta smessi gli sci si dedicherà a fare l'accompagnatore di media montagna, ideando percorsi escursionistici di varia difficoltà rivolti a tutti esperti e meno esperti. Ricordiamo che l'accompagnatore di media montagna ha la possibilità di accompagnare i propri clienti su montagne poste a qualsiasi altitudine ad esclusione di quei terreni dove sia necessario l'impiego di attrezzature alpinistiche o impiegare tecniche alpinistiche.