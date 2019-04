L'omaggio in municipio all'ex sindaco Tremonti: 35 anni qui, la sua seconda casa

di Giuditta Bolzonello

LORENZAGO - Il sindacoè tornato in municipio. Per lui è stata allestita la camera ardente all'ingresso di quella che è stata per 35 anni la sua seconda casa. Dall'apertura è stato un via vai continuo di cittadini ma non solo di lorenzaghesi, sono arrivati in tanti anche da altri comuni e tanti altri sono attesi anche oggi fino a quando inizierà il funerale. Sulla destra un tavolino accoglie il libro delle firme dove lasciare un ricordo, un saluto. Sul feretro i fiori dei suoi cari, gli Alpini si alternano con Vigili del Fuoco, Carabinieri ed altri rappresentanti delle istituzioni: un picchetto per la veglia funebre. Si sono alternati anche i consiglieri comunali pronti a fornire informazioni sul funerale ai tanti che le hanno chieste.Oggi Lorenzago sarà raggiunto da tantissimi per l'ultimo saluto, cittadini ed autorità; in previsione della grande folla che parteciperà alle esequie è stato deciso di riservare gran parte della parrocchiale dei santi Ermagora e Fortunato per la famiglia e per le autorità. Dopo la messa alle 14 il corteo raggiungerà il cimitero dove sono previste le orazioni funebri, la Protezione civile è allertata per la gestione