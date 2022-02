LORENZAGO - Una svolta positiva per Lorenzago che dopo i fasti delle ripetute vacanze papali, soprattutto di Giovanni Paolo II, e dei politici che fecero parte del primo Governo Berlusconi trainati dall’allora ministro Luigino Tremonti, con casa a Lorenzago, aveva visto un rapido declino turistico.

A cercare di ridare smalto alla località ai piedi del Cridola e delle Marmarole, ci ha pensato Francesco Carraro, cittadino onorario del comune lorenzaghese e presidente della Fincar Spa, acquistando la pensione Cridola e l’hotel Tremonti.

«E’ una scommessa sul rilancio turistico. Ora cerchiamo un gestore» spiega Carraro, fondatore dell’omonima Concessionaria d’auto Mercedes-Benz con sedi a Belluno, Treviso, Udine e Venezia. L’operazione è stata formalizzata ieri da parte della società di famiglia, la Financar Spa.



L’IMPRENDITORE

Il legame dell’intraprendente imprenditore con la cittadina del Cadore è noto da tempo e oltre cinque anni fa è stato suggellato dalla consegna della cittadinanza onoraria.

Francesco Carraro partì da Tai con la sua prima officina meccanica e a Lorenzago è stato sempre legato anche perché un ramo familiare discende dai Piazza, una famiglia del luogo. Negli anni, grazie alla crescita della sua attività imprenditoriale, Carraro si è fatto promotore di numerose elargizioni a favore del Comune, della parrocchia e delle associazioni locali.



L’INVESTIMENTO

Ora, con l’acquisizione delle due storiche strutture ricettive, l’imprenditore del mercato automobilistico investe e scommette sul rilancio turistico della località dolomitica. Secondo i progetti la pensione verrà riconvertita in appartamenti, mentre l’hotel sarà riqualificato e manterrà la tradizionale destinazione turistica.

«Ho pensato di trasferire il nome Cridola, che rappresenta la famosa vetta che sovrasta Lorenzago a cui la gente del posto è molto affezionata - spiega Carraro -, nel nuovo hotel, così da mantenerne il ricordo. A breve compirò 80 anni e ho pensato che il modo migliore per festeggiarli fosse ridare nuova vita a due storici locali del paese a cui mi sento profondamente legato».

Per l’hotel, che grazie a questa acquisizione da parte di Carraro sarà presto rinnovato, si sta cercando un gestore desideroso di mettersi in gioco per aprire una nuova epoca.



PAPI E MINISTRI

Davvero un colpaccio per Lorenzago, salita agli onori delle cronache internazionali quando più volte ospitò Giovanni Paolo II nel vicino castello di Mirabello. Anche Benedetto XVI seguì per una volta le orme del suo predecessore trascorrendo un periodo di vacanza nell’allora celebre località dove migliaia di fedeli si radunavano per poter vedere il Santo Padre o poter assistere alle messe che a volte venivano celebrate tra gli splendidi spazi all’aperto di Lorenzago.

Ma ad aggiungere un po’ di notorietà a Lorenzago ci furono anche ministri e parlamentari dell’allora Governo Berlusconi, trascinati a Lorenzago proprio da Luigino Tremonti che qui continua a trascorrere parte del suo tempo libero nella grande casa in centro. Proprio in una baita ai piedi del Cridola tentarono la modifica della Costituzione con l’obiettivo principale di mettere fine al bicameralismo perfetto. Non ci riuscirono.

Insomma, Lorenzago ha ancora una lunga storia da raccontare e da offrire, oltre allo splendore dei suoi paesaggi.