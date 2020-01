Schianto sull'Alemagna: strada bloccata per oltre un'ora, code per chilometri

LONGARONE - Uno schianto tra due auto ha paralizzato questa sera, 1 gennaio 2020, dalle 20, il traffico sulla statale 51 d'Alemagna. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. L'incidente non ha causato feriti gravi, ma ha innescato lunghe code al chilometro 51 e 100, in prossimità di Castellavazzo, comune di Longarone. Gli automobilisti si sono dovuti armare di tanta pazienza: non c'è infattti una viabilità alternativa e devono attendere che vengano rimossi i mezzi dalla carreggiata.



Ultimo aggiornamento: 20:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA