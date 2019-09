Morto sulla 500 a 19 anni, la sorella: «Ti ricorderemo sempre col sorriso»

di Andrea Zambenedetti

BELLUNO - «Ciao fra, ti ricorderemo così con il sorriso, ti vogliamo bene». Sono le parole che la sorella Veronica sceglie per dire addio a Cristian: ultimo saluto affidato alla sua pagina Facebook in cui posta anche foto che, riviste ora, sembrano distanti un'epoca e dalle quali sono invece passati solo pochi mesi. Dopo quel post i messaggi di cordoglio diventano impossibili da contare. Un fiume in piena: la testimonianza di quanto Cristian fosse benvoluto e apprezzato da tutti. Per qualche anno Cristian aveva...