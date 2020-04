Non risponde al telefono: 65enne ritrovato senza vita nella sua casa

LONGARONE - L'assistente domiciliare lo chiama, ma lui non risponde: era morto in casa. Tragica scoperta oggi, alle 13, dei carabinieri di Longarone che hanno trovato ormai senza vita, nella sua abitazione di Podenzoi, Renato Gusatto, 65enne di Longarone. La segnalazione era giunta ai carabinieri da una assistente domiciliare che da tempo seguiva l'uomo, che abitava da solo. Le cause del decesso sono molto presumibilmente riconducibili a problemi cardi Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA