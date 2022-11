Longarone. Incidente nel bosco, vittima un uomo di 48 anni: travolto da un albero

LONGARONE (BELLUNO) - Muore a 48 anni mentre taglia una pianta. È accaduto oggi, domenica 20 novembre, in tarda mattinata. S.B. classe 1974 di Longarone stava facendo dei lavori boschivi nei terreni impervi sopra Igne, quando è avvenuto l'incidente: l'uomo è stato travolto da un albero. Assieme all'uomo c'erano alcuni colleghi che hanno lanciato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, le Forze dell'Ordine e l'elicottero del Suem, i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.