LONGARONE - Era appena uscito dall'ospedale da qualche giorno: ieri è stato trovato morto in casa. Tragica scoperta ieri in una casa di Podenzoi, comune di Longarone: Renato Gusatto, 65enne del posto, è stato trovato senza vita. Si è trattato di una morte naturale, come accertato dal medico intervenuto, riconducibile presumibilmente a problemi cardiaci. Sul posto i carabinieri della stazione di Longarone che hanno fatto le indagini del caso.



È stata l'assistente domiciliare, che aveva tentato ripetutamente di mettersi in contatto con lui ieri mattina la telefono, a dare l'allarme. Ha subito chiamato i carabinieri, che sono intervenuti a Podenzoi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, per procedere all'apertura della porta, che era chiusa dall'interno. In realtà non è stato necessario in quanto è arrivato un famigliare con la chiave dell'appartamento. Una volta all'interno i soccorritori hanno trovato Gusatto ormai senza vita. Come è necessario in questi casi i carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti per escludere eventuali responsabilità di terzi. Poi la conferma del medico che si era trattato di morte naturale. A quel punto i militari della stazione di Longarone, in contatto con il magistrato di turno, hanno dato il via libera alla rimozione della salma, portata in cella mortuaria, dove è a disposizione dei famigliari.



Gusatto aveva lavorato a lungo alla Ecomont, la ditta di Villanova che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Poi aveva avuto un periodo difficile e era stato seguito dai servizi sociali, con l'assistente che lo monitorava quotidianamente. Qualche giorno fa era uscito dall'ospedale, dove era stato ricoverato per delle patologie che lo affliggevano da un po' di tempo. Ieri purtroppo, la tragedia. Le cause del decesso sono molto presumibilmente riconducibili a problemi cardiaci. La notizia della morte del 65enne si è diffusa subito a Ppdenzoi e Longarone dove era molto conosciuto, lasciando tutti molto addolorati. © RIPRODUZIONE RISERVATA