di Raffaella Gabrielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE - Paura ieri a, in, per una densa nube di fumo uscita dal camino della. Un timore, quello suscitato tra la popolazione, motivato in quanto lo stabilimento ospita una fonderia che è attiva ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. L’allarme è stato dato dagli stessi dipendenti al lavoro ieri mattina attorno alle 11 e soprattutto dagli addetti alla manutenzione. Da una prima verifica, si sarebbe surriscaldato un sacchetto plastico - di un materiale un po’ più grosso del nylon - impiegato per la raccolta delle polveri della lavorazione. Questo “big pack”, come viene chiamato, avrebbe così provocato del fumo uscito poi dal camino e visto dalla popolazione.