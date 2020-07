Invasione di corsia, frontale tra due Mercedes: tre feriti trasportati in ospedale

LONGARONE - Frontale tra 2 Mercedes verso le 13 di oggi, lunedì 27 luglio, a Longarone all'altezza dell'incrocio con via Campelli. Una Mercedes Gle 350 condotta da P.T., 39 anni, residente in provincia di Rovigo, invadeva la corsia opposta di marcia collidendo frontalmente con un'altra Mercedes serie 3 condotta da G.M., 57 anni, residente in provincia di Venezia, con a bordo una donna, M.B., 53 anni, anche lei residente in provincia di Venezia. Le tre persone coinvolte, rimaste ferite in modo non grave, sono state trasportate in ospedale a Belluno. Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA