LONGARONE - Le festività pasquali hanno portato bene alla trattativa per la reindustrializzazione dello stabilimento Diab di Longarone: la proprietà svedese ha deciso di non dare avvio alla procedura di mobilità, prevista per la giornata di ieri, e di riaprire il tavolo che giovedì si era spaccato. Una notizia importante per i 240 lavoratori che operano all’interno del sito longaronese.



LA SPACCATURA

Giovedì pomeriggio in Regione si è tenuto un tavolo in cui la proprietà avrebbe dovuto dire cosa dava “in dote” per la trattativa. Parliamo di stabilimento, macchinari, clienti, aspetti economici e molto altro. Un tavolo che avrebbe quindi dovuto definire i dettagli per dare poi il via alla ricerca sul mercato di un investitore. Ma così non è stato. Il tavolo è saltato in quanto c’è stata una rottura tra le parti. La proprietà ha dimostrato una netta chiusura verso le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e ha affermato di non voler più proseguire il percorso di reindustrializzazione del sito. Il nodo cruciale, l’ammortizzatore sociale da scegliere: la Diab voleva aprire la cassa integrazione per fine attività mentre i sindacati volevano tenere tutte le opzioni aperte per consentire una migliore gestione della reindustrializzazione da parte dell’advisor.



IL TAVOLO

Nella giornata di ieri in Regione Veneto si è tenuto un tavolo a cui hanno preso parte la rappresentanza aziendale, assistita da Confindustria Belluno e dai propri legali, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali di Filctem, Femca e Uiltec, e le Rsu aziendali. Come spiega la stessa Regione in una nota “l’incontro ha segnato la riapertura del confronto fra le parti: con grande senso di responsabilità, è stata valutata la necessità di tornare a perseguire l’obiettivo di raggiungere un accordo nell’interesse dei lavoratori e della realtà produttiva”.



I DETTAGLI

Ed è il sindacalista della Femca Bruno Deola a spiegare cos’è cambiato rispetto al disastroso tavolo di giovedì scorso. «Grazie al ruolo di mediatrice della Regione e alla proprietà che probabilmente con più calma ha ragionato su quelle che erano le nostre esigenze, il tavolo è stato riaperto». Ed ecco quindi che ieri mattina si è tenuto un nuovo incontro. «La Diab ha comunicato che non intende avviare immediatamente la procedura di mobilità, ma vuole provare a trovare un’intesa fra le parti. Nei prossimi giorni quindi ci saranno altri incontri in cui la proprietà, dopo un confronto interno con la sua parte generale, ci dirà qual è la sua posizione rispetto ad alcune proposte che sono state avanzate sul tavolo. Vedremo se riusciremo a portare a casa un accordo che da una parte consenta di avere un ammortizzatore che dia una copertura sotto il profilo economico ai lavoratori, e dall’altra risponda a quelle che sono le richieste dei sindacati che hanno necessità di avere delle linee guida ben precise da dare all’advisor». È chiaro che rispetto a giovedì le richieste dei sindacati non sono mutate. Per poter vendere è necessario mettere sul piatto delle cose appetibili, sia dal punto di vista economico che di dotazione, ma anche non creare ostacoli a chi poi deciderà di subentrare. Si capirà quindi nelle prossime ore quale sarà la direzione presa dalla proprietà svedese. Proprio per questa apertura, tutte le manifestazioni e le iniziative di protesta che i lavoratori e le organizzazioni sindacali intendevano mettere in piedi nel caso in cui ieri fosse partita la procedura di mobilità sono congelate, con l’augurio che la vicenda possa alla fine concludersi al meglio per tutti i lavoratori, con la reindustrializzazione del sito.