Longarone, Arredamont, la storica mostra alla 44esima edizione

BELLUNO - È in corso, fino a domenica 6 novembre, a Longarone, Arredamont, la mostra dell'arredare in montagna, giunta quest'anno alla 44esima edizione.

Il presidente della Provincia di Belluno e sindaco di Longarone Roberto Padrin lo considera «ormai il nostro cavallo di battaglia e l'evento più importante nel panorama di Longarone fiere. Questo grazie a un grande lavoro che Longarone fiere ha fatto, ma soprattutto alle nostre aziende che credono ancora fortemente in questa occasione di incontro con il grande pubblico. È un grande grazie che va sicuramente a loro, che sono la nostra forza, che negli anni hanno continuato a credere in Longarone Fiere e hanno portato a casa anche dei risultati significativi, e questo testimonia anche le presenze di queste edizioni. Spero il pubblico risponda alla grande. È una fiera che negli anni si è sempre più specializzata proprio cercando di concentrare l'attenzione sull'arredamento di montagna, che è una peculiarità nostra e che conferma il ruolo di Longarone quale fiera nazionale della montagna. Dobbiamo ribadire questo concetto in un momento estremamente importante dove la montagna soffre, ma la montagna bellunese forse soffre meno di altri e dobbiamo essere anche positivi da questo punto di vista».

Per continuare nel segno della formazione, fondamentale investimento per il futuro, è garantita la partecipazione anche del Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno, e della Scuola del legno di Sedico. In particolare, Damiano Burigo del Cfs spiega che nel loro stand portano il 'Museo diffuso dell'edilizia di montagnà. «Un progetto - sostiene - fatto assieme a 12 aziende della filiera edile della provincia di Belluno. Concluderemo con l'evento di domenica 6 novembre alle 15:00 in sala congressi con un progetto in cui il nostro professor Pierantonio Gris presenterà un recupero di un edificio rurale a Pianezze fatto attraverso l'uso dei pannelli solari. Invitiamo tutti a partecipare, non solo i tecnici del settore, perché è un convegno in cui si illustrerà la convenienza di questi pannelli solari e farà capire anche, per chi li ha già installati, come far performare al 100% il proprio impianto fotovoltaico».