Corona: «L'Anas non può deturpare e umiliare la memoria del Vajont»

«Se l'Anas intende deturpare e umiliare quel posto, che è una memoria del Vajont, deve starsene a casa». Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, che quando era 13enne ha vissuto la giornata del 9 ottobre 1963, sta dalla parte dell'uomo che oggi farà le barricate per fermare l'esproprio di Anas. Fa le barricate contro la variante e Anas: «Giù le mani dal Vajont, qui non entrate» In ballo c'è il sagrato della chiesetta di Faè, che venne spazzata via...