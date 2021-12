IL DIETROFRONT

LIVINALLONGO - I eri in Agordino non si parlava d’altro: il medico di base Luca Favero, che assiste i pazienti di Livinallongo, oltre che della locale casa di riposo, e di altri 4 comuni dell’Alto Agordino, è stato sospeso. Il dottore veneziano era arrivato a luglio e ha preso il posto dello scomparso medico Demattia. Qualche giorno fa però avrebbe ricevuto la dose e di conseguenza il pericolo potrebbe essere scongiurato: in ogni caso dall’Ulss fanno sapere che «l’assistenza è garantita dai medici dell’ambito territoriale». Certo però, che la coperta diventa sempre più corta, se si tiene conto che ogni medico di base ha a suo carico fino a 1500 pazienti.

LA SOSPENSIONE I l provvedimento è firmato dall’Ordine dei Medici di Padova, al cui Albo è iscritto. Poi l’Ulss 1 Dolomiti ha agito di conseguenza . Certo è che da qualche giorno il dottor Luca Favero, da qualche mese in servizio come medico di famiglia nella zona alta dell’Agordino, è stato sospeso. Ma sulle ragioni del provvedimento nulla si sa e ieri non è stato possibile contattare il diretto interessato per avere una sua dichiarazione. Lui stesso, peraltro, sul proprio profilo facebook ieri ha pubblicato la fotografia del proprio certificato vaccinale che attesta che il 9 dicembre si è sottoposto alla prima dose contro il virus Covid-19. E ha scritto: « Assolvimento obbligo vaccinale e decadimento sospensione ordine 9 dicembre » . Lasciando forse intendere che dopo l’avvenuta sospensione, ci potrebbe essere il reintegro. A sua volta la stessa Ulss 1 Dolomiti, contattata, così si esprime: « Le motivazioni? Non le conosciamo nemmeno noi, perché il provvedimento non è stato assunto dalla nostra Ulss » .