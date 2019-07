© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BELLUNO) - Questa mattina, 23 luglio, verso le 10 la Centrale del 118 è stata allertata da un gruppo diaustriaci, il cui compagno erain unnella zona del Viel del Pan.Subito è decollato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha geolocalizzato il punto dove era avvenuto l'incidente e ha sbarcato in hovering l'équipe medica e il tecnico del Soccorso alpino. I soccorrirori sono scesi dall'uomo ed hanno solamente potuto constatarne ildovuto airiportati.Percorrendo in mountain bike il sentiero 601, l'uomo,, aveva perso il controllo della bici e, dopo un, era. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso con un verricello, per essere poi trasportata alla camera mortuaria di Alba di Canazei.