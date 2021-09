LIVINALLONGO - «Il collegamento sciistico Cortina-Arabba non migliorerà la mobilità sui passi: chi lo afferma non sa cosa dice». E’ schietto e diretto il pensiero del comitato popolare “Ju le mán da nosta tiera” che si esprime, attraverso il portavoce Denni Dorigo, all’indomani della giornata in cui è stata rispolverata l’idea di unire Ampezzano e Fodom con nuovi impianti di risalita e piste da sci.

«I cittadini di Livinallongo - sottolinea...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati