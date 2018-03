Fumano marijuana e litigano furiosamente: nei guai una coppia e alcuni turisti

AURONZO/SAN VITO - Una coppia particolarmente litigiosa ed alterata, finita al punto di primo soccorso di Auronzo (Belluno) e un gruppo di turisti ventenni di San Marino rumorosi e molesti verso una cameriera a San Vito di Cadore (Belluno). Denominatore comune dei due episodi alcune "canne" fumate poco prima, le cui tracce sono state riscontrate dai carabinieri di Cortina d'Ampezzo chiamati a intervenire per ripristinare la normalità. Nel primo caso, dopo aver raffreddato gli attriti fra i conviventi contusi per le reciproche percosse, nel riaccompagnarli a casa i militari hanno ritrovato otto grammi di marijuana. Nel secondo, i carabinieri hanno potuto segnalare un solo elemento del gruppo nei cui confronti si sono indirizzate in via esclusiva tutte le accuse dei compagni.

