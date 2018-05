â€‹Lite per la sosta, poliziotto multa il vicino di casa. Lui reagisce male

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Una, tre verbali, una, tre gradi di giudizio. Tutto per un, o presunto tale,a unche sentendosi vittima di un, aveva reagito con parole percepite come. Ma dopo cinque anni di beghe giudiziarie a Belluno, la Cassazione ha annullato la condanna dell'automobilista «perché il fatto non sussiste».Per arrivare alla sentenza, bisogna partire dalla vicenda, avvenuta fra il 5 agosto e il 4 ottobre 2013. A riassumerla è la stessa Suprema Corte. Tutto era cominciato il giorno in cui Luca Smaniotto aveva occupato un posto auto riservato ai residenti del condominio in cui abitavano sia lui che il poliziotto Roberto Sa. «Stava attendendo, all'interno dell'autovettura, che la moglie acquistasse dei farmaci per la loro figlia», premettono i giudici, raccontando il seguito di quell'attesa: «Sartor gli elevava una contravvenzione per il parcheggio irregolare, pur non essendo lo Smaniotto parcheggiato in luogo ad uso pubblico...