Irrompe nel salone della fidanzata parrucchiera: «Spacco tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Entra neldellae fa il: interviene la polizia. Paura ieri pomeriggio, intorno alle 14.30 in un negozio divicino all'ospedale San Martino. Un uomo si è presentato insultando la proprietaria e. La donna, impaurita, ha subito chiesto aiuto con una telefonata concitata al 113, che ha inviato sul posto gli uomini delle Volanti. Sono accorsi in pochi muniti, perché nella prima segnalazione sembrava addirittura che l'aggressore fosse armato di martello. Fortunatamente non era così e tutto si è concluso con la pace tra i due: si sarebbe trattato insomma di un semplice diverbio tra fidanzati, che lavorano insieme.