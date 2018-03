Prima i lavori, poi un tubo rotto: in 5.000 senz'acqua da due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limana si sveglia senz'acqua. Ed è il secondo giorno consecutivo. Perché dopo i lavori programmati all'acquedotto, ci si mette anche una perdita della rete a guastare i piani dei residenti della Sinistra Piave. Una presunta perdita. Perché ieri mattina i tecnici di Bim Gsp non erano ancora certi della causa del problema. Il problema, però, c'era eccome. Le vasche di accumulo dell'acquedotto non riuscivano a riempirsi. Di conseguenza, niente acqua nelle case. E i limanesi se ne sono accorti praticamente subito: addio doccia, lavastoviglie e lavatrici ferme, acqua minerale per lavarsi i denti e il viso. Centinaia le utenze rimaste all'asciutto.IL PROBLEMAL'erogazione dell'acqua era stata interrotta mercoledì e annunciata con tanto di avvisi alla cittadinanza. I tecnici di Gsp (l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato in tutta la provincia) dovevano eseguire dei lavori di manutenzione alla rete. Per cui, i tubi dovevano essere sgombri. E così è stato: niente acqua dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando i cantieri sono stati chiusi. Eppure, già mercoledì sera molti limanesi lamentavano che l'acqua non era ancora tornata. Stesso copione ieri mattina, visto che molti cittadini hanno provato invano ad aprire i rubinetti. Cos'è successo? «Il problema non dipende dai lavori che sono stati fatti mercoledì», spiegavano ieri mattina i tecnici di Bim Gsp. «Si è verificata un'uscita anomala da una condotta, con la conseguenza che i vasconi della rete non si riempiono. Di cosa si tratta? O una perdita o un prelievo anomalo». Insomma, un piccolo giallo. Ieri pomeriggio, dopo diversi tentativi di carico e scarico delle linee a valle del serbatoio di Commenda, le squadre di Bim Gsp sono riuscite a circoscrivere il problema, nella zona del centro che va da Meccanostampi alle scuole medie. E quindi anche a ridurre il numero di utenze senz'acqua. Poi, a metà pomeriggio, è stata trovata la perdita. Il tubo guasto è stato isolato e un po' alla volta tutte le utenze hanno potuto riaprire i rubinetti.