Gli rubano la motosega: la "ritrova" in vendita su Internet, ucraino denunciato

LIMANA - Ha visto la motosega che gli era stata appena rubata a Limana, messa in vendita sul sito "Subito.it": smascherato il ricettatore. Sono stati i carabinieri di Sedico, al termine delle loro indagini,a risalire a Z.D., 56enne ucraino residente a Limana: l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione di una motosega e altro materiale.

Tutto nasce quando alcuni giorni fa un cittadino di Limana denuncia ai carabinieri il furto di una motosega da un deposito attrezzi di proprietà. L'uomo, un paio di giorni dopo, mentre stava cercando una nuova motosega da acquistare su Internet si accorge che proprio l'attrezzo di proprietà, che era sparito dal deposito, era stato posto in vendita su Internet, sul sito "Subito.it ". «I carabinieri di Sedico - spiegano dal Comando provinciale dell'Arma -, appresa la notizia, procedevano alla perquisizione dell abitazione dello straniero rinvenendo nel garage e in cantina: 6 trapani avvitatori, 4 caricabatterie per trapani, 3 batterie per trapani avvitatori, una idropulitrice a gasolio, 1 saldatrice 1 tagliasiepi 2 motoseghe e televisori. I proprietari al momento non sono stati rintracciati in quanto si stanno verificando le denunce di furto fatte negli ultimi tempi. Qualora qualcuno riconoscesse il proprio materiale é invitato a presentarsi presso i carabinieri di Sedico». Il valore indicativo della merce ritrovata è di circa 5000 euro. Ultimo aggiornamento: 12:16